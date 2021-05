Die Vanderhall Dreiräder sorgen für richtig viel Fahrgenuss

Mit oder ohne Dach

In 4,4 Sekunden auf Tempo 100

Wem das zu altbacken ist, der sollte sich den vollelektrischen Edison anschauen, der ab 52’900 Franken erhältlich ist. Zwei Elektromotoren mit je 52 kW Leistung peitschen den leichtgewichtigen Threewheeler in 4,4 Sekunden auf Tempo 100, untermalt von einem futuristischen Summ-Konzert. Da die Vanderhall so flach über der Strasse kauern und man also fast auf dem Asphalt sitzt, fühlt sich die Beschleunigung und die Geschwindigkeit noch deutlich schneller an. Die elektrische Servolenkung ist überraschend leichtgängig, aber präzise, der Federungskomfort erstaunlich gut – so sorgt sowohl die Kurvenjagd wie auch das coole Cruisen für ein grosses Grinsen im Gesicht. Die Batterie mit einer Kapazität von 28,8 kWh soll dabei für bis zu 350 Kilometer Reichweite sorgen, was in der Realität natürlich deutlich weniger sein wird. Für einen spassigen Ausflug reicht es aber allemal.