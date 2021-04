Eine dreissig Jahre alte Version des ersten Herr der Ringe Teils ist in Russland aufgetaucht.

«Der Person, die das gefunden und digitalisiert hat, sollte eine Statue errichtet werden» kommentiert ein User auf Youtube. Gemeint ist das zweiteilige Video der vermeintlich ältesten Herr der Ringe Verfilmung aus dem Jahr 1991, gedreht in Russland. Die Videos wurden mittlerweile schon über eine Million Mal angeschaut.

Der erste Teil der Tolkien-Trilogie «Die Gefährten» wurde in Russland als Low Budget Film produziert und heisst «Khraniteli» (auf Deutsch «Hüter» oder «Wächter»). Der Fernsehfilm scheint aus einer ganz anderen Welt zu stammen im Gegensatz zu Peter Jacksons Epos. Die Kostüme und Kulissen sind rudimentär, die Spezialeffekte im Vergleich banal.

Der Film wirkt eher wie eine Theaterproduktion, schreibt «The Guardian». Die Protagonisten, wie die Handlung, seien aber durchaus zu erkennen. In der neu aufgetauchten Version fanden auch Elemente Platz, die in Jacksons 93-Millionen-Dollar-Produktion weggelassen wurden, wie zum Beispiel die Rolle des Tom Bombadil. Der Waldbewohner wurde im Englischen weggelassen, weil seine Rolle zu langatmig war und die Handlung nicht voranbrachte.