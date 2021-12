Kernfusion – Dreissig Sekunden näher an der Kraft der Sonne

ITER

Auch in Europa wird an der Kernfusion geforscht – und zwar in buchstäblich grossem Massstab: In Cadarache in Frankreich ist «ITER», der grösste Kernfusionsreaktor der Welt, in Bau. Am Projekt sind Forscher aus China, Europa, Japan, Indien Südkorea, Russland und den USA beteiligt. Der Tokamak-Reaktor soll ein Plasma von 150 Millionen Grad Celsius erzeugen. Dieses wird von gigantischen, auf minus 269 Grad Celsius heruntergekühlten Magneten in Schach gehalten.