Biker verwüsten in Bichwil eine Wildruhezone

In Bichwil SG verwüsteten Bikerinnen und Biker eine Wildruhezone (Symbolbild).

In Bichwil SG haben Bikerinnen und Biker mehrfach illegale Wege im Wald beim Wildberg benutzt.

Für Hans und Rita Baldegger aus Bichwil SG sind Bikerinnen und Biker ein Ärgernis. Ihnen gehört nämlich ein Waldstück am Wildberg, welches häufig abseits der erlaubten Wege befahren wird. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil sich im Waldstück des Ehepaars eine Wildruhezone befindet, deren Befahrung illegal ist.

Bereits vor zwei Jahren wurden unerlaubte Pfade von Bikerinnen und Bikern befahren. Als Reaktion darauf sperrte das Ehepaar den Zugang zum Wildwechsel mit Holzpfählen und Brettern. Ausserdem brachten sie in Absprache mit dem Kantonsforstamt ein Plakat am Eingang an, mit der Aufschrift: «Wildruhezone, kein Durchgang für Biker». Diese Massnahmen waren eine Zeit lang effektiv.