Wil SG: Dreiste Diebin vor Laden beim Spielzeugklau gefilmt

Am Freitag beobachtete die 31-jährige D.K. in Wil eine Diebin bei der Arbeit. «Ich habe per Zufall gesehen, wie eine etwa 40-jährige Frau draussen beim Coop City Spielwaren aus den Aktions-Kisten nahm und einsteckte», so K. Sie sei entsetzt gewesen. Die 31-Jährige habe sich daraufhin an das Coop-Personal gewandt. «Sie haben noch versucht, die Dame aufzuhalten, aber sie ging weg», sagt K. Nach etwa einer halben Stunde sei die Frau wieder gekommen. «Zu diesem Zeitpunkt war ich in einem Laden gegenüber und habe sie kommen sehen. Ich begann, die Frau zu filmen», sagt die 31-Jährige. Die Diebin habe nicht so ausgesehen, als ob sie es nötig habe, Spielwaren mitgehen zu lassen. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so etwas machen kann. Es war sehr komisch», sagt K.