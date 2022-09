Cham ZG: Dreiste Ladendiebe stehlen ganze Einkaufswagen voller Waren – erwischt

Zwei Männer (28 und 32) aus Rumänien haben sich vor einem Verkaufsgeschäft in Cham verdächtig verhalten. Nachdem sie einen ganzen Einkaufswagen mit Lebensmitteln und weiteren Waren, ohne zu bezahlen, mehrmals und in unregelmässigen Abständen in einem Auto verstauten, wurden sie von der Zuger Polizei angehalten.

Vergangenen Donnerstagnachmittag waren zwei Männer auf einem Parkplatz vor einem Verkaufsgeschäft an der Hinterbergstrasse in Cham gerade dabei, eine Menge Waren in einem Auto zu verstauen. Mehrmals und in unregelmässigen Abständen liefen sie zu dem parkierten Wagen und verstauten ihre Sachen. Einer Polizeipatrouille kam das verdächtig vor.