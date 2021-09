Versicherungsbetrug - Dreister Arzt rechnete mehr als 24 Stunden pro Tag ab

Die Staatsanwaltschaft fand daraufhin heraus, dass er nicht nur seinen Tag quasi verlängerte, sondern auch an Tagen Rechnungen ausgestellt hatte, an denen er nachweislich in den Ferien gewesen war. Neben seinen korrekten Rechnungen fanden sich zahlreiche gefälschte Dokumente, auf denen er Leistungen in Rechnung stellte, die er nicht durchgeführt hatte. Auch komplett fiktive Leistungen waren zu finden.