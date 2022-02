Von Tierschützern eingefangen : Dreistes «Spionage-Huhn» versuchte, ins Pentagon einzudringen

Versuchter Spionageangriff auf das US-Verteidigungsministerium? Vor dem Pentagon in Washington wurde ein Huhn eingefangen, das offenbar ins Innere der Militärzentrale eindringen wollte.

Ein Fall von tierischer Spionage? Vor dem US-Verteidigungsministerium ist ein Huhn eingefangen worden, das möglicherweise in die massiv gesicherte Anlage eindringen wollte. Der Vogel sei beim «Herumschleichen» am Sicherheitsbereich des Pentagon vor den Toren der US-Hauptstadt Washington erwischt worden, erklärte die Tierschutzorganisation Animal Welfare League of Arlington am Montag auf ihrer Facebook-Seite. Herbeigerufene Mitarbeiter der Organisation fingen das Huhn ein und brachten es in ein Tierheim, bis eine neue Heimat gefunden wird.