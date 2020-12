Teilweise sind die Drifter in Gruppen unterwegs und fahren aus einer Entfernung von bis zu 100 Kilometern an.

Driftende Autofahrer machen in letzter Zeit die Obwaldner Strassen unsicher: In den letzten Tagen hat die Kantonspolizei Obwalden mehr als 20 Personen angezeigt, wie es in einer Mitteilung heisst. «In der Nacht auf Mittwoch wurden erneut 6 Personen in diesem Zusammenhang angezeigt», sagt Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei des Kantons Obwalden.