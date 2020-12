«Driften ist zu einem regelrechten Boom geworden», sagte Martin Kathriner von der Kapo Obwalden. Im Innerschweizer Kanton kommt es immer wieder zu Schachbeschädigungen durch die Autosünder und in den letzten Tagen gingen über 20 Anzeigen wegen unerlaubten Driftens ein. Auch im Kanton Bern wurden allein am Montag 19 Drifter bei einer gezielten Verkehrskontrolle angezeigt.

Das Fahrzeug im Grenzbereich kontrollieren können

Das Training fängt laut dem Fahrexperten bei den Basics an, zum Beispiel wie man das Lenkrad beim Driften richtig hält. «Schlussendlich geht es darum, wie man das Fahrzeug in einer Risikosituation schnell und präzise lenken kann», erklärt Kupferschmied. «Es geht um die Faszination vom Kontrollieren des Fahrzeugs im Grenzbereich», sagt er. «Das Drifttraining hilft auch im Strassenverkehr, wenn andere einen Fehler machen und man schnell reagieren muss.»

Gedriftet wird beim Training nicht auf der Strasse, sondern auf extra dafür vorgesehenen und abgesperrten Flächen. In der Schweiz gibt es ein solches Gelände beispielsweise im Driving Graubünden in Cazis. «Die Fahrzeuge bringen wir aber nur auf im Testzentrum in Boxberg DE oder beim Ice-Drifting im Schwedischen Lappland ans Limit», erzählt Kupferschmied. «Im Strassenverkehr oder auf fremden Grundstücken sollte man aber nie einfach so rumdriften.»