Über 100’000 Views : Drifting-Video aus Weggis schiesst unerwartet durch die Decke

Der RC Drift Palace in Weggis eröffnete vergangenes Wochenende die aufwendig umgebaute Rennstrecke. Das von den Inhabern veröffentlichte Video ging in den sozialen Medien durch die Decke und erreichte innerhalb von 24 Stunden über 100’000 Views.

Ein Drifting-Video aus Meggen verbreitet sich derzeit rasend schnell in den sozialen Medien. Darin driftet ein Fahrzeug in hohem Tempo auf einer engen Rennstrecke .

Ein Video aus dem luzernischen Weggis erregt derzeit im sozialen Netz eine unerwartet grosse Aufmerksamkeit. Darin zu sehen ist ein weisses Auto, das auf einer Rennstrecke gekonnt um die engen Kurven driftet. Grund dafür: Der RC Drift Palace feierte vergangenes Wochenende die Wiedereröffnung. Nach acht Wochen intensiven Umbaus kann sich die neue Rennstrecke in der Schweizer Driftszene sehen lassen. «Es kamen sogar Leute, die aus der Westschweiz und aus Frankreich angereist sind», erzählt Diego Arter, Mitinhaber des RC Drift Palace. Ungefähr 35 Fahrer haben sich am Samstag auf die knapp 150 Meter lange Strecke gewagt.

RC-Drift ist die Kurzform für Driften mit funkferngesteuerten Autos. Das Besondere an den Modellautos ist, dass diese nicht auf Geschwindigkeit getrimmt sind, sondern es wurde die Kraftübertragung so angepasst, damit man besser um die Kurven sliden kann. Besonders bei der Gestaltung der Karosserien sind keine Grenzen gesetzt. Im 300 Quadratmeter grossen Raum erstellte ein siebenköpfiges Team ein Driftparadies auf zwei Etagen. Im unteren Bereich befand sich vor dem Umbau die Strecke, die sich in Luzerner Umgebung präsentierte. Diese wurde komplett neu gestaltet und zeigt sich nun im japanischen Design. So wurden alle Schilder und Texte in japanischer Schrift dargestellt. Der Driftsport wurde in Japan populär und hat eine grosse Fangemeinde.