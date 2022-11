«Electrikhana» auf dem Strip: Driftkünstler Ken Block taucht Las Vegas in dicken Reifenqualm

Wer über den legendären Strip in Las Vegas cruist, der will vor allem eins: auffallen. Wie das richtig geht, hat nun der US-Driftkünstler Ken Block eindrücklich gezeigt – allerdings wurde dazu der Strip mitsamt einigen Querstrassen nachts für den Verkehr gesperrt. Gut so, denn was der «Hoonigan» in der Innenstadt von Sin City abzog, war nichts für schwache Nerven – und ganz sicher nichts für den Strassenverkehr.