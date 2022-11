FGM/C: «Dringend notwendig» – Zürich plant Anlaufstelle für beschnittene Mädchen

Seit 2012 wird die «Verstümmelung weiblicher Genitalien» in der Schweiz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe nicht unter 180 Tagessätzen bestraft . Unter Strafe steht nicht nur die Person, welche die Beschneidung durchführt, sondern auch diejenige, welche sie veranlasst oder ihr zugestimmt hat. Auch zu bestrafen ist, wer die Tat im Ausland begangen hat. Als Bezug zur Schweiz genügt, dass sich die Täterschaft zur Zeit des Verfahrens in der Schweiz befindet und nicht ausgeliefert wird.

Bisher gab es landesweit nur eine Verurteilung, die in Anwendung des entsprechenden Gesetzartikels gefällt wurde. Im Kanton Neuenburg wurde im Juli 2018 eine Somalierin wegen der Genitalbeschneidung ihrer beiden Töchter zu einer bedingten achtmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Ihr Ehemann kam 2008 in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch. Die in Somalia zurückgebliebene Ehefrau veranlasste 2013 die «totale oder quasi-totale» Genitalbeschneidung der siebenjährigen Tochter und eine teilweise Entfernung der Klitoris der sechsjährigen Tochter. 2015 kam die Mutter mit den Kindern zu ihrem Ehemann in die Schweiz. Dieser erstattete hier Anzeige gegen sie.