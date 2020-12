In dem Mundschutz wurde der hochgiftige Stoff Anilin entdeckt.

Vor einer bestimmten Maske wird nun jedoch gewarnt: Es handelt sich dabei um die 7-Monats-Mundschutzmaske Viral Protect des Herstellers Media Chain Products. Betroffen sind Masken der Charge 100406 in den Grössen M und L in Schwarz. Erhältlich waren sie unter anderem in den deutschen Filialen der Drogerie Müller sowie online. Auch über den Hersteller selbst konnten sie bezogen werden.