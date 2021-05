Weniger als 2000 Corona-Fälle täglich - Dritte Welle gestoppt – wird der Sommer jetzt normal?

Eine Eins löst die Zwei ab: Die Corona-Fallzahlen sind vor bald einer Woche unter die 2000er-Marke gerutscht. Auch in den Nachbarländern sinkt die Inzidenz. «Es gibt weiterhin guten Grund, verhalten optimistisch zu bleiben, was die epidemiologische Lage angeht», sagte BAG-Krisenmanager Patrick Mathys an einer Medienkonferenz am Mittwoch. Die Schweiz sei inzwischen auf einem Niveau von rund 2000 Fällen angelangt.

«Trend in Richtung dritte Welle könnte gebrochen sein»

Mittlerweile sind in der Schweiz ungefähr eine Million Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Rund 1,8 Millionen haben laut BAG eine erste Dosis erhalten. «Einen wichtigen Einfluss auf die sinkenden Fallzahlen hat das Impftempo, das in den letzten Wochen deutlich an Fahrt aufgenommen hat», sagt Jan Fehr, Infektiologe am Universitätsspital Zürich und Professor an der Universität Zürich.