Kürzlich warnte die Taskforce in einer Modellrechnung davor, dass die neuen Virusvarianten eine «Pandemie in der Pandemie» vorantreiben könnten.

Im Kanton Genf dominieren bereits die mutierten Viren: In der laufenden Woche ist die britische Variante bereits für 75 Prozent des Infektionsgeschehens im Kanton verantwortlich. Daneben verbreiten sich zwei brasilianische Varianten sowie die südafrikanische. Die Entwicklung in Genf nimmt laut Experten das vorweg, was der ganzen Schweiz in zwei Wochen droht.