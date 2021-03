Jetzt wurde der dritte Brandanschlag vermeldet: Ebenfalls in der Region Thun wurden am Montag Brandspuren und Beschädigungen an einer Antenne an der Seestrasse festgestellt.

In der Nacht auf Sonntag hat es dann auch Sunrise getroffen: In Thun wurde ebenfalls ein Sendemast angezündet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Bereits Ende Februar wurde in Uttigen BE eine Swisscom-Antenne in Brand gesetzt. (Bild)

Bereits in der Nacht auf Sonntag brannte eine Sunrise-Antenne in Thun. Kurz davor wurde ein Swisscom-Sendemast in Uttigen BE angezündet.

Brandspuren und Beschädigungen wurden am Montag an einer Antenne in Thun festgestellt.

Es ist bereits die dritte Antenne, die innert Tagen in Brand gesetzt wurde: An der Seestrasse in Thun wurden am Montag Brandspuren und Beschädigungen an einem Sendemast festgestellt. Wann genau es gebrannt hat, ist unklar: «Es gab keinen Brandalarm oder Löscheinsatz», so Polizeisprecher Christoph Gnägi gegenüber der «Berner Zeitung». Eines stehe jedoch fest: Es handelt sich erneut um Brandstiftung. «Die Ermittlungen laufen, insbesondere dazu, ob ein Zusammenhang zu den anderen beiden Fällen der letzten Woche besteht.»