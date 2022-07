Ruwani (5) : Dritter Elefant stirbt im Zoo Zürich am Herpesvirus

Erneut ist im Zoo Zürich ein Elefant am Herpesvirus gestorben. Am Samstagmorgen erlag die fünfjährige Elefantenkuh Ruwani der Krankheit.

Elefantenkuh Ruwani starb am 23. Juli am Herpesvirus.

Die fünfjährige Elefantenkuh Ruwani ist am Samstagmorgen an den Folgen des für Elefanten typischen Elefantenherpesvirus verstorben, wie der Zoo Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. Es ist bereits der dritte Elefant, der an den Folgen der Viruserkrankung ums Leben kam. Zuvor starben die Elefanten Umesh und Omysha im Zoo Zürich.