Regulationsabschuss – Dritter Jungwolf des Beverinrudels erlegt

Der Abschuss erfolgte kurz nach 3 Uhr morgens auf dem Gebiet der Gemeinde Muntogna da Schons. Die Situation in Siedlungsnähe war ideal, um eine Vergrämungswirkung zu bewirken, schreibt das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden in einer Mitteilung. Der erlegte Jungwolf wird an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern zur Untersuchung eingesendet. Damit sind alle drei Abschüsse im Beverinrudel umgesetzt, welche durch das Bundesamt für Umwelt bewilligt wurden.

Wölfe in Siedlungsnähe

Im Winter verändert sich das Jagdgebiet für Wölfe. Futterquellen verschieben sich wegen des Schnees von höheren in tiefere Gefilde. Huftiere, wie Hirsche, Rehe und Gämse beziehen ihre Wintereinstände, die sich in Dorfnähe befinden. Das lockt auch den Wolf an. Entsprechend muss in der kommenden Zeit mit vermehrten Beobachtungen von Wölfen in Siedlungsnähe gerechnet werden, schreibt das Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung.