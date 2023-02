Unfall in Biel: BMW knallt frontal in Kreisel

Dreimal knallte es am Taubenlochkreisel in Biel allein in den letzten zehn Tagen. Das letzte Mal am Montagmittag, wie die Bieler Feuerwehr Biennafire mitteilt. Wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von 20 Minuten sagt, ereignete sich der Unfall, als ein Auto vom Berner Jura in Richtung Biel unterwegs war.