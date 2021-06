Mexiko : Drittes Opfer im Fall der 43 vermissten Studenten identifiziert

Sieben Jahre nach der Entführung und mutmasslichen Ermordung von mexikanischen Studenten konnten Knochenfunde einer DNA-Probe zugeordnet werden.

Fast sieben Jahre nach der mutmasslichen Ermordung von 43 Studenten in Mexiko sind die sterblichen Überreste eines dritten Opfers identifiziert worden. Experten von der österreichischen Universität Innsbruck hätten im mexikanischen Bundesstaat Guerrero gefundene Knochenfragmente mittels DNA-Untersuchungen dem Studenten Jhosivani Guerrero de la Cruz zuordnen können, erklärte der Leiter einer Sonderkommission der mexikanischen Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Die 43 Studenten eines linksgerichteten Lehrerseminars im südmexikanischen Ayotzinapa waren in der Nacht zum 27. September 2014 nahe der Stadt Iguala in Guerrero verschwunden, als sie auf dem Weg zu einer Demonstration in der Hauptstadt Mexiko-Stadt waren. Die Hintergründe der Falls sind bis heute unklar.