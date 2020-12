Driving Home for Christmas? Checkt vorher diese To-Do-Liste!

Das Weihnachtsfest könnte – wenn auch in diesem Jahr im kleinen Kreis – so wunderschön sein: Wir sehen unsere Lieben wieder, geniessen gemeinsam währschaftes Essen, selbst gebackene Guetsli, machen einen Winterspaziergang oder vielleicht sogar einen Ausflug in den Schnee. Während alldem bleibt die Arbeit und der Stress für einmal links liegen. Das Problem ist nur: In Luft auflösen tut sich beide dadurch leider nicht. Stattdessen warten sie sehnsüchtig auf uns, sobald wir nach den Feiertagen wieder zur Tür reinkommen: Wäscheberge, leere Kühlschränke, allenfalls noch geschlossene Geschäfte und das Chaos, das wir bei der Abreise hinterlassen haben. Die erste Idee, die uns kommt? Am besten einfach direkt hinlegen und drei Tage durchschlafen. Eine Möglichkeit. Rechtzeitig vorarbeiten mit unserer Checkliste.

Hausputz gemacht?

Ist von euch schon mal jemand nach Hause gekommen und alles war blitzblank sauber und picobello aufgeräumt? Bestimmt. Und? War es das beste Gefühl aller Zeiten? Mit absoluter Sicherheit. Wir empfehlen deshalb, dem Stress vor der Abreise vorzubeugen, an einem freien Wochenende ordentlich durchputzen und danach Ordnung zu halten, bis wir abfahren. Das Gute ist nämlich: Sind wir einmal weg, kann auch niemand alles wieder durcheinander bringen.

Bett auch?

Es passt gerade so schön: Beim Putzmarathon am besten mit einem frisch bezogenen Bett abschliessen. Denn es gibt wirklich nichts Schöneres, als nach einigen Tagen Familienmarathon wieder ALLEINE in ganz neue Laken zu fallen.

Alles gewaschen?

Keine Bettwäsche gewaschen? Ihr solltet ohnehin besser noch die eine oder andere Maschine anstellen. Oder habt ihr tatsächlich genug frische Unterhosen und Socken im Schrank, die ihr für die Tage daheim einpacken könnt?

Menüplan erstellt?

Noch ist euer Kühlschrank vielleicht voll – und das ist auch gut so. Damit nach der Heimkehr nach Weihnachten allerdings keine bösen Überraschungen auf uns warten, lohnt es sich, bereits jetzt zu planen: Welche Lebensmittel sollten vorher nach aufgebraucht werden und was muss ich wirklich einkaufen, um hinzukommen? Die Mango, die wir kurz vor der Abreise nach aufgeschnitten haben, wartet sonst, ähnlich wie der Weihnachtsmann, gerne mal mit weissem Bart auf uns.

Vorkochen erledigt?

Wo wir schon beim Kühlschrank sind, sollte eins nicht vergessen gehen: Auch wenn wir am Weihnachtsabend selbst ganz sicher sind, nie wieder etwas essen zu wollen – das wird sich ändern. Allerspätestens nach der anstrengenden Heimreise. Aber: Die Reste der Gans, Raclette oder Fondue werden uns nach dem Overload definitiv nicht gelüsten. Supermärkte haben noch geschlossen oder sind überfüllt, das Lieblingsrestaurant macht Ferien … Die Lösung daher: Zum Beispiel ein exotisches Curry, das wir vorab zubereitet und eingefroren haben und dann nur noch schnell wieder aufwärmen müssen. Wir haben das bereits getestet. Und es ist der beste Tipp aller Zeiten.

Rundgang gemacht?

Sind alle Geräte, die sonst auf Stand-by laufen, ausgesteckt? Sind alle Fenster zu? Wirklich (die Autorin hat ein eisig kaltes Trauma nach der Rückkehr von Weihnachten zu verarbeiten und warnt daher vor)? Ist die Heizung auf Minimalbetrieb runtergedreht? Ist der Müll unten? Auch hier: Wirklich der gesamte Müll? Tasche dabei? Gut, dann los!

Tür abgeschlossen?