Schweizer Stars im Ausland – Drmic schiesst kroatische Liga kurz und klein, Shaqiri bleibt bei Sieg blass

Die Länderspielpause war vorbei, der Alltag in den Ligen stand wieder an. Wer in den letzten Wochen ein wenig Pause hatte, war Josip Drmic. Der 29-Jährige wurde von Nati-Coach Murat Yakin nicht aufgeboten und hatte wohl ein wenig Wut im Bauch. Denn: Drmic traf beim 3:3 im kroatischen Spitzenkampf für Rijeka gegen Dinamo Zagreb doppelt. Sein Club liegt nun nach elf Runden mit einem Punkt Vorsprung vor Dinamo Zagreb an der Spitze der Tabelle. Und Drmic? Der ist in absoluter Top-Form! In neun Spielen schoss er neun Tore, zwei weitere legte er auf.