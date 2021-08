Schweizer im Söldnercheck - Drmic und Frey treffen schon wieder – Xhaka sieht bei Arsenal-Klatsche Rot

28.08.2021 - Fussball - Saison 2021 2022 - 1. Fussball - Bundesliga - 03. Spieltag: 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Greuther Fürth Kleeblatt - / - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO - Julian Green 37, SpVgg Greuther Fürth Silvan Dominic Widmer 30, FSV Mainz *** 28 08 2021 Football Season 2021 2022 1 Football Bundesliga 03 Matchday 1 FSV Mainz 05 SpVgg Greuther Fürth Kleeblatt DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Julian Green 37, SpVgg Greuther Fürth Silvan Dominic Widmer 30, FSV Mainz