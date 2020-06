Neue Single

Drmic versucht sich erneut als Musikstar

Josip Drmic arbeitet weiter an seiner Karriere nach seinem Fussballerleben. Er veröffentlicht am Sonntag seinen zweiten Song.

Am Sonntag veröffentlicht er jedenfalls seine zweite Single. Das Werk mit dem Namen «Cinderella» geht um 20 Uhr Schweizer Zeit auf den Markt. Drmic teast es in seinen sozialen Netzwerken bereits an. Unter anderem ist eine nackte Frau in einem Schaumbad zu sehen.