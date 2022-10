Drogen, Geldwäsche, Millionenbussen: Wie kommt die Credit Suisse aus dem Schlamassel?

via REUTERS

Die Bank könnte am Donnerstag eine Massenentlassung kommunizieren, um Kosten zu sparen.

Die Credit Suisse wird am Donnerstag bekanntgeben, wie sie künftig geschäften will.

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse (CS) entscheidet am Donnerstag über die neue Strategie. Es werde die wichtigsten strategischen Anpassungen seit langem geben, sowie einige personelle Veränderungen und signifikante Kostensenkungen, schreiben die «AZ Medien» (Bezahlartikel) unter Berufung auf interne Quellen.

Mehr als eine Milliarde Bussen

Zu Spekulationen kam es laut einem Insider auch wegen eines Missgeschicks: Als die CS den Rücktritt von CEO Thomas Gottstein bekanntgab (siehe Box), kündigte sie eine neue Strategie an, ohne Details zu verraten. Das Umfeld der CS-Spitze geht laut AZ Medien davon aus, dass Konkurrenten Fehlinformationen verbreiten.

Die CS bezahlte zudem hohe Bussen: Unter anderem 440 Millionen Franken wegen Kredit-Tricksereien in Mosambik, 125 Millionen wegen falsch archivierten Whatsapp-Chats, 495 Millionen wegen Ramschhypotheken, 238 Millionen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung, 83 Millionen wegen illegaler Absprachen und zwei Millionen wegen Geldwäscherei und der Verschleierung der Herkunft von Drogengeld.

CS braucht mehr Eigenkapital

Nach dem Archegos- und dem Greensill-Debakel hat die Bank das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger verloren . Sie werde darum das Investmentbanking zurückbauen und Risiken reduzieren. Die Erwartungen seien aber so hoch, dass sie die CS gar nicht erfüllen könne, sagt ein Ex-CS-Manager.

Die «NZZ» (Bezahlartikel) schreibt, dass die Bank mehr Eigenkapital brauche, obwohl ihre Kernkapitalquote mit 13,5 Prozent gut sei. Die Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil der durch Eigenmittel gedeckten Risikopositionen ist. Das Problem sei, dass der Umbau der Bank viel Geld koste, so die Zeitung.

Milliardenverlust mit Investmentbank

Die Investmentbank der CS schloss im zweiten Quartal mit einem Vorsteuerverlust von 1,1 Milliarden Franken. Auch ein Verlust aus einer Beteiligung an der Fondsplattform Allfunds in der Höhe von 168 Millionen Franken belastet die Bank. Die CS verkaufte diese am Freitag für 328 Millionen Franken. Der Ausstieg aus dem Infrastrukturinvestor Energy Infrastructure Partners brachte weitere 30 Millionen ein.