Obergericht Zürich: Drogen-Rentner (76) mit 4 Kilo Koks erwischt – wurde er reingelegt?

Der heute 76-Jährige will nicht gewusst haben, dass im Koffer und in der Aktentasche Drogen waren. Er habe gemeint, es seien Dokumente.

Ein deutscher Rentner ist im November 2021 mit vier Kilogramm Kokain am Flughafen Zürich erwischt worden.

Der bis anhin unbescholtene Rentner ist Ende 2011 im Flughafen Zürich bei der Sicherheitskontrolle hängen geblieben. Er war aus Brasilien von São Paulo her in die Schweiz geflogen und wollte weiter nach Düsseldorf. Doch die Grenzbeamten fanden in seinem Rollkoffer und seiner Aktentasche vier Kilogramm Kokaingemisch, das 3,7 Kilogramm reinem Kokain entsprach. Der heute 76-jährige Rentner aus Rheinland-Pfalz wurde deswegen vom Bezirksgericht Bülach im letzten August zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten sowie einer zehnjährigen Landesverweisung verurteilt.