Christin Okparas soll wegen Drogen aus dem Dschungelcamp geflogen sein

Die Verwirrung um eine Impfung sei allerdings nicht der einzige Grund gewesen. Wie die «Bild» berichtet, seien laut eines Produktionsmitarbeiters auch Drogen im Spiel gewesen, die in Christins Unterkunft, in der die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Quarantäne verbrachten, entdeckt wurden. «Bei Okpara wurde Koks in ihrer Lodge gefunden», so der Mitarbeiter gegenüber der deutschen Zeitung. «Wir bekamen einen Hinweis, dass sie Drogen reingeschmuggelt haben soll. Die wurden dann entdeckt.»