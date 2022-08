Schweiz: Drogen und keine Kondome – Chemsex-Partys werden zum Problem

Die Partys, an denen sich Männer mit anderen Männern zum Sex verabreden und dabei gewisse illegale Substanzen konsumieren, machen Experten und Expertinnen in der Schweiz Sorgen.

Chemsex ist nicht neu und seit Jahren vor allem in Grossstädten wie London und Berlin verbreitet. In der Schweiz finden die Partys laut Fachpersonen meistens in privaten Räumen statt.

Partys, an denen sich Männer mit anderen Männern zum Sex verabreden und dabei gewisse illegale Substanzen konsumieren: sogenannte Chemsex-Partys machen Experten und Expertinnen in der Schweiz Sorgen. «Der Trend ist steigend. Wir behandeln immer mehr Patienten», sagt Claudia Bernardini, Leitende Ärztin Innere Medizin und Infektiologie im Zentrum für Suchtmedizin Arud in Zürich. Genaue Zahlen gebe es nicht. Auch die Gründe für die Zunahme seien unklar. Eine Möglichkeit sei die Digitalisierung mit Dating Apps, die das Sexualleben vieler Menschen verändert hat und auch eine Verbreitung der Trends fördern kann.

Chemsex an sich ist nicht neu und seit Jahren vor allem in Grossstädten wie London und Berlin verbreitet. In der Schweiz finden die Partys laut Fachpersonen meistens in privaten Räumen statt. «Hier ist es noch ein sogenanntes Underground-Phänomen und weniger sichtbar», sagt Bernardini. Sie selbst betreut Patienten, die an Chemsex-Partys teilgenommen haben. Dabei handle sich grösstenteils um Männer zwischen 20 und 50 Jahren, die aus allen sozialen Schichten stammen . «Oftmals haben die Betroffenen eine gute Ausbildung und gehen einem gut bezahlten Job nach», so Bernardini.