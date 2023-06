Drogen und Prostituierte: Fotos zeigen die Eskapaden des Hunter Biden

1 / 7 10’000 Bilder von Hunter Bidens Laptop wurden Anfang Juni 2023 veröffentlicht. Bidenlaptopmedia.com Dahinter steckt die Organisation Marco Polo, die von einem Ex-Mitarbeiter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegründet wurde. IMAGO/USA TODAY Network Biden ist in den USA seit 2020 für seinen exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum bekannt. Bidenlaptopmedia.com

Darum gehts Hunter Biden ist Sohn des US-Präsidenten Joe Biden.

Seit Jahren gilt der 53-Jährige als «Problem-Sohn».

Jetzt gerieten wieder neue Bilder seiner Eskapaden ins Netz.

Sex mit Prostituierten und Drogen-Bilder – rund 10'000 private Fotos aus dem Laptop von Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten Joe Biden wurden über eine neue Website publik gemacht. Hinter der Veröffentlichung steckt die von Garrett Ziegler gegründete rechtsgerichtete Organisation Marco Polo. Ziegler ist ein ehemaliger Mitarbeiter des früheren Präsidenten Donald Trump.

Die Fotos aus den Jahren 2008 bis 2019 seien in monatelanger Arbeit akribisch geprüft worden, bei intimen Aufnahmen habe man die Genitalien verpixeln müssen. Ziegler betont jedoch: «Wir werden keine Fotos herausnehmen, die die Bidens in einem guten Licht darstellen.»

Die dubiosen Geschäftsbeziehungen und der exzessive Alkohol- und Drogenkonsum Hunter Bidens sorgen beim amtierenden US-Präsidenten seit mehreren Jahren für Kopfschmerzen. Eine Übersicht der Eskapaden des 53 Jahre alten Präsidentensohnes:

2013 – Entlassung aus der Marine

Hunter Biden tritt als 43-Jähriger den US-Marines bei und legt in einer Zeremonie im Weissen Haus vor seinem Vater – damals noch Vizepräsident – den Amtseid ab. Gleich an seinem ersten Tag auf dem Marinestützpunkt in Norfolk, Virginia, im 2014 wird er positiv auf Kokain getestet und entlassen. Er gibt seine Alkohol- und Kokainabhängigkeit zu.

November 2018 und März 2019 – Escorts und Drogen

Laut der britischen «Daily Mail» gibt Hunter Biden in diesen fünf Monaten 30'000 Dollar für Escorts aus. Er verschleiert die Ausgaben, indem er auf den Schecks als Zahlungsgrund «medizinische Zwecke» angibt.

Biden Junior soll zudem mehrere Prostituierte extra per Zug von Boston nach New York gefahren haben. Damit verstösst er gegen den sogenannten Mann Act. Dieses Gesetz verbietet es, Personen von einem US-Staat in einen anderen zu bringen, wenn sie dort Aktivitäten ausüben sollen, die im Ursprungsstaat verboten sind.

Auf den jüngst veröffentlichten Fotos posiert der nackte Hunter Biden neben einer tätowierten Frau in glitzernder Unterwäsche. Auf einer weiteren Aufnahme ist er scheinbar nackt hinter einem Hotelschreibtisch mit zwei Frauen zu sehen – eine unbekleidet, die andere liegt im Bett. Ein anderes Foto zeigt ihn mit einem Marihuana-Vape-Stift vor der Kamera.

April 2021 – Memoiren voller Geständnisse

Der damals 51-jährige fünffache Familienvater, Yale-Jurist und Gründer eines Hedgefonds veröffentlicht seine Memoiren. In «Beautiful Things» berichtet Hunter Biden über seine Kämpfe mit Drogen- und Alkoholsucht sowie den Rückfall nach dem Tod seines Bruders.

«Ich habe Crack auf den Strassen von Washington DC gekauft und mein eigenes in einem Bungalow in Los Angeles gekocht», beichtet er unter anderem. Er erzählt im Buch, wie er Crack von einem obdachlosen Süchtigen kaufte, der später bei ihm einzog. «Die Beziehung war symbiotisch», schrieb Biden.

In «Beautiful Things» erinnert sich der Präsidentensohn, der seit 2019 mit Noelia Cohen verheiratet ist, an eine Zeit, in der er «so verzweifelt nach einem Drink« war, dass er nicht einen Block vom Schnapsladen zu seinem Haus gehen konnte, «ohne die Flasche zu öffnen, um einen Schluck zu nehmen». Später habe er sogar den Plastikverschluss an Wodka-Flaschen manipuliert, um den Alkohol schneller fliessen zu lassen.

Seit 2020 Zielscheibe der Republikaner

Bidens Sohn ist seit dem Präsidentschaftswahlkampf 2020 wegen seiner privaten Eskapaden im Visier der Medien. Damals wurde er vor allem wegen seiner Geschäfte in der Ukraine und China regelmässig von Ex-Präsident Trump angegriffen. Zudem wurde 2020 auf US-Bundesebene wegen «Steuerangelegenheiten» gegen Hunter Biden ermittelt.

Hunter Bidens erschütternde Familiengeschichte Bei einem schweren Autounfall 1973 wurde die Familie von einem Truck gerammt. Dabei starben Hunters einjährige Schwester und seine Mutter, Joe Bidens erste Frau. Er, damals knapp drei, und sein Bruder Beau, damals vier, erlitten Schädelfrakturen beziehungsweise Knochenbrüche und verbrachten mehrere Monate im Spital. Hunter begann nach eigenen Angaben bereits als junger Mann, stark zu trinken. Nach einer Reha wurde er nach dem Tod seines ein Jahr älteren Bruders Beau 2015 wieder rückfällig. Beau starb im Alter von 46 Jahren an einem Gehirntumor.