Drogenszene der Stadt Chur

Wie bei der Lettenszene in der Stadt Zürich existiere auch in Chur seit den 90er-Jahren eine Drogenszene, so Andreas Thöny, Leiter Soziale Dienste der Stadt Chur. Er sagt: «Aufgrund der aufkommenden Thematik im Kanton Graubünden wurde 1994 die Überlebenshilfe Graubünden gegründet. So konnte man Tagesstrukturen sowie Notschlafstellen anbieten.» Als im Jahr 2000 der Heroinkonsum angestiegen ist, sei vom Kanton Graubünden eine Abgabestelle eröffnet worden.