Otoniel: Drogenboss Dairo Antonio Úsuga verurteilt

In New York wurde der kolumbianische Drogenboss verurteilt.

Der kolumbianische Drogenboss Dairo Antonio Usuga alias «Otoniel» ist in den USA zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eine Bundesrichterin in New York verhängte am Dienstag das Strafmass gegen den 51-Jährigen, der sich im Januar des Kokainhandels schuldig bekannt hatte. Usuga hatte einst das mächtige kolumbianische Drogenkartell Clan de Golfo (Golf-Clan) angeführt, das laut Anklage zwischen 2003 und 2012 mindestens 73 Tonnen Kokain in die USA geschmuggelt haben soll.