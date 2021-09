Nordrhein-Westfalen (D) : Drogendealer (23) ruft im Schlaf die Polizei an

Weil sie nur Schnarchtöne hörten, machten sich die Beamten auf den Weg zum Anrufer. Dort fanden sie haufenweise Drogen.

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat ein mutmasslicher Drogenhändler im Schlaf mehrfach den Polizeinotruf gewählt. Bei der Polizei gingen am vergangenen Freitagabend mehrere Anrufe ein, in denen «nur ein Schnarchen und Stöhnen» zu hören war, wie die Kreispolizei des Oberbergischen Kreises in Gummersbach am Montag mitteilte. In Sorge um die körperliche Verfassung des Anrufers stattete die Polizei dem 23-Jährigen daraufhin einen Besuch ab.