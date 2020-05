Drogendealer liefern Heroin nach Hause

Kommentarfunktion geschlossen

in solchen Zeiten in denen sich ein Unternehmer den Vorgaben des Bundes halten muss und neue Ideen entwickelt,um trotzdem wenigstens ein Teil seines Umsatzes zu generieren, lassen sich halt auch Drogendealer was einfallen um genau dasselbe zu tun

MaPhiA 03.05.2020, 12:27

ich möchte nicht wissen, was ich in 32 jahren bei der post schon so alles zugestellt habe... aber ich denke, dass ist nicht ganz so neu und auf die derzeitige krise zurück zu führen...