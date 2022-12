Zürich: Drogenhändler wird erwischt, weil er ohne Licht Velo fuhr

Drogenfund im Kreis 5: Am Montagabend fiel einem Mitarbeiter der «Bike Police» der Stadtpolizei Zürich ein Velofahrer auf, der trotz Dunkelheit ohne Licht unterwegs war. Wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte, wollte der Polizist den Velofahrer zunächst anhalten, kontrollieren und auf das fehlende Licht hinweisen. Doch in dem Moment habe der E-Biker sein Fahrrad gewendet und sei davongefahren. Nach rund einem Kilometer Nachfahrt sei es dem Stadtpolizisten allerdings gelungen, den Velofahrer einzuholen.