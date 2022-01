Bundesstaat Zacatecas (Mexiko) : Drogenkartell-Mörder stellen Auto mit zehn Leichen vor Regierungsgebäude ab

Grausige Machtdemonstration: Unbekannte Gangster haben in der mexikanischen Stadt Zacatecas einen SUV mit zehn Leichen an Bord vor dem lokalen Regierungsgebäude abgestellt. Hintergrund dürfte der Drogenkrieg sein.

Seit Beginn des Krieges gegen die Drogen kamen in diesem Kontext rund 350’000 Menschen ums Leben.

In einer mexikanischen Stadt haben Drogen-Gangster zehn Menschen ermordet und in einem Auto vor dem lokalen Regierungsgebäude abgestellt.

Unbekannte haben vor einem Regierungsgebäude im Norden Mexikos ein Auto voller Leichen abgestellt. Er sei informiert worden, dass vor dem Sitz der Regionalregierung im nördlichen Bundesstaat Zacatecas ein Wagen mit offensichtlich verstümmelten Leichen stehe, schrieb Gouverneur David Monreal am Donnerstag im Internet. Nach Angaben der nationalen Sicherheitsbehörden wurden zehn Tote in dem Mazda gefunden.

Der Zivilschutz in Mexiko-Stadt kündigte die Entsendung von Unterstützung für die Ermittlungen an. Am Nachmittag verkündete Gouverneur Monreal auf Twitter «die Festnahme der mutmasslichen Straftäter». Demnach werden derzeit noch die Herkunft des Fahrzeugs und dessen Bewegungen ermittelt.