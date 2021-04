Mexikos Drogenkartelle attackieren Sicherheitskräfte mit Sprengstoff-Drohnen

Mexiko : Drogenkartelle attackieren Sicherheitskräfte mit Sprengstoff-Drohnen

In Mexiko nutzen die Drogenkartelle neuerdings mit Sprengstoff beladene Drohnen und greifen damit die Sicherheitskräfte des Landes an. Behörden nennen das Vorgehen «besorgniserregend».

Mexikos Drogenkartelle greifen die Sicherheitskräfte des Landes neuerdings auch mit Sprengstoff beladenen Drohnen an. Unter anderem nutze das mächtige Kartell Jalisco Nueva Generación die Drohnen in mehreren Bundesstaaten, sagte Verteidigungsminister Luis Sandoval am Mittwoch auf der täglichen Pressekonferenz von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador.

Polizisten verletzt – Täter verhaftet

Der jüngste Angriff erfolgte demnach am Montag in Aguililla im westlichen Bundesstaat Michoacán, als die Polizei Strassen räumte, die von Bandenmitgliedern blockiert wurden. Zwei Polizisten wurden dabei am Arm und am Bein verletzt. Der Täter sei verhaftet worden.