Drogenkonsum statt Sex auf dem Zürcher Strichplatz

Was ist eine K&A?

K&A steht für Kontakt- und Anlaufstellen. Diese bieten drogenkonsumierenden Leuten einen Zugang zu Überlebenshilfe und Beratung. In beaufsichtigten Injektions- und Inhalationsräumen können selber mitgebrachte Drogen unter hygienischen Bedingungen konsumiert werden, schreibt die Stadt Zürich auf ihrer Homepage. Ausserdem ist es für die Klienten möglich, in den Anlaufstellen zu duschen sowie günstig an Essen und Trinken zu kommen. Die Ziele der Kontakt- und Anlaufstellen sind, die Gesundheitszustände der Abhängigen zu verbessern, ihnen eine Stabilisierung der persönlichen Situation zu ermöglichen sowie eine Verringerung der Todesfälle durch Überdosierungen. Um Störungen in der Umgebung der Kontakt- und Anlaufstellen zu verhindern, sind an allen Standorten Mitarbeiter präsent. Sie empfangen die Klienten und prüfen die Zugangsberechtigung zur Einrichtung. Bei Bedarf vermitteln sie an weitere Institutionen.