Drogenkurier am Flughafen Zürich festgenommen

Nein, in diesen Verpackungen befindet sich kein Dessert.

Tatort Flughafen Zürich: Ein 50-jähriger Drogenkurier wurde am Samstag von der Kantonspolizei Zürich festgenommen. «Der 50-jährige Mann aus Estland reiste mit dem Flugzeug von São Paulo herkommend nach Zürich und wollte nach Düsseldorf weiterreisen. Bei der Kontrolle des Reisegepäcks stellten die Polizisten fest, dass in Dutzenden Lebensmittelbeuteln – anstelle der deklarierten Dessertspeisen – Kokain verpackt war», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.