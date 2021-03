An der Frohburgstrasse in Zürich wurde im September 2019 eine Frau tot aufgefunden.

Über das Tötungsdelikt in Zürich-Oberstrass war bisher nicht viel bekannt. Die Anklageschrift enthüllt nun brutale Details. Die Einsatzkräfte hatten am 12. September 2019 in ihrer Wohnung an der Frohburgstrasse eine 62-jährige Frau tot aufgefunden – offenbar ganze sechs Tage nach der Tat. Am Donnerstag kommt der Fall vor das Bezirksgericht Zürich.