Kriminalgericht Luzern – Drogenring importierte Kokain gleich kiloweise in die Schweiz

Das Luzerner Kriminalgericht hat eine Gruppe von Personen verurteilt, die Drogen in die Schweiz importiert und verkauft hat. Zwischen 2016 und 2018 wurden von Mitgliedern der Gruppe mehrere Kilogramm Kokain importiert. Rund 39 Kilogramm Kokaingemisch (ca. 15,7 kg reines Kokain) wurden in die Schweiz gebracht.

Einer der Verurteilten ist ein Mann (41) aus der Dominikanischen Republik. «Innerhalb des in Luzern operierenden Drogenrings mit internationalem Bezug kam dem Beschuldigten eine Schlüsselrolle zu», heisst es im Urteil. So hat der Mann laut Urteil einen Grossteil des eingeführten Kokains verkauft und vermittelt. 14,191 Kilogramm Kokaingemisch hat der 41-Jährige zwischen dem Frühjahr 2016 und der Festnahme 2018 gekauft. Darin enthalten waren rund 5,4 Kilogramm reines Kokain. Verkauft hatte der Mann 12,7 Kilogramm Kokaingemisch (rund 4330 g Kokain). Die restlichen 1491 Gramm Kokaingemisch konnten sichergestellt werden.

Verurteilt wird der 41-Jährige unter anderem wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, mehrfacher Geldwäscherei und Verstössen gegen das Waffengesetz. Dafür wird er gemäss Urteil mit einer Freiheitsstrafe von acht Jahren, neun Monaten und zwei Wochen bestraft. Angerechnet werden ihm 1093 Tage, die der Mann bereits in Untersuchungshaft und im vorzeitigen Strafvollzug verbrachte. Zudem wird er für 15 Jahre des Landes verwiesen und er muss die Verfahrenskosten bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Berufung wurde eingelegt.

Kokain in den Niederlanden organisiert

Bereits rechtskräftig ist das Urteil gegen ein weiteres Mitglied der Gruppe. Der 36-jährige Spanier wurde wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen mehrfacher bandenmässiger Geldwäscherei verurteilt. Er «zog im Hintergrund die Fäden und organisierte über seine Kontaktpersonen in den Niederlanden die Kokainlieferungen in die Schweiz», so das Urteil.