Drogenschmuggler-Katze flieht aus Hochsicherheitsgefängnis

Gefängniswärter eines Hochsicherheitsgefängnisses in Sri Lanka haben einen ungewohnten Drogenschmuggler aufgehalten. Der Vierbeiner hatte Heroin und SIM-Karten um den Hals gebunden.

Eine Katze, die angeblich versucht hatte, Heroin und SIM-Karten in das Hochsicherheitsgefängnis Welikada in Colombo, Sri Lanka, zu schmuggeln, ist entkommen. Wie asiatische Medien berichten, war die Katze am Samstag von Sicherheitsbeamten aufgehalten worden. Sie hätten die Drogen und die Telefonchipkarten entdeckt, die um ihren Hals gebunden waren. Am Montag sei die Katze dann aus dem Raum, in dem sie beherbergt wurde, entkommen. Laut den Berichten gab es keine Auskunft darüber, ob die Katze nun verfolgt wird.