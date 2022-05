San Vittore GR: Drogenspürhund Lya findet fünf Kilo Drogen in Lidl-Säcken

Die Drogenspürhündin Lya fand die Betäubungsmittel in einem Koffer versteckt.



Im Rahmen einer Kontrollaktion beim Schwerverkehrskontrollzentrum in San Vittore GR wurde ein Reisecar angehalten und kontrolliert. Die Drogenspürhündin Lya fand dabei fünf Kilo Marihuana. Die Betäubungsmittel waren in vakuumversiegelten Plastikbeuteln verpackt und in einem Koffer versteckt.