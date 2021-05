Pro und Contra - Drohen bei einem Ja zum PMT Menschenrechts-Verletzungen?

Darüber, wen dieses Gesetz treffen würde, gehen die Meinungen aber weit auseinander. Französische Polizisten patrouilleren in Paris.

Was stimmt? Ein Befürworter und ein Gegner nehmen Stellung zu den wichtigsten Fragen.

Am 13. Juni stimmt die Schweiz über das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terror (PMT) ab. Die Meinungen über das Gesetz gehen weit auseinander. FDP-Ständerat und PMT-Befürworter Thierry Burkart (FDP) und Tobias Vögeli, Co-Präsident der Junge Grünliberalen, nehmen Stellung zu wichtigen Streitpunkten.

Schützt das Gesetz wirklich vor Terroranschlägen in der Schweiz?

Thierry Burkart: Die totale Sicherheit gibt es nicht. Doch mit den zusätzlichen Massnahmen verstärkt die Schweiz die Terrorismusbekämpfung gezielt. Die Sicherheitsbehörden der Kantone bekommen mit dem PMT zusätzliche Instrumente für den Umgang mit terroristischen Gefährdern, welche die bestehenden Mittel gezielt ergänzen. Laut dem Nachrichtendienst des Bundes ist die Terrorbedrohung in der Schweiz erhöht.

Tobias Vögeli: Nein. Das Gesetz wird keinen Anschlag verhindern. Das PMT nützt nicht gegen radikalisierte Personen. Alle Massnahmen zielen auf eine Isolation der Person. Gerade weil das Internet bei der Radikalisierung so eine wichtige Funktion hat, würden diese Massnahmen aber die Radikalisierung nur beschleunigen, statt deeskalierend zu wirken.

Gefährdet das Gesetz die Einhaltung der Menschenrechte?

Vögeli: Ja, das Gesetz wurde auch deshalb von der UNO, dem Europarat, dem EDA, Menschenrechtsorganisationen und über 50 Schweizer Rechtsprofessoren kritisiert. Mit dem PMT kann man für etwas bestraft werden, das gar nicht illegal ist. Man muss gegen kein einziges Gesetz verstossen, um ins Visier zu geraten. Zudem können die Massnahmen im Gesetz – bis auf den Hausarrest – ohne Gericht angeordnet werden. Die Polizei wird damit Richter und Henker in einem. Erst wenn ich bereits mit der Massnahme belegt wurde und meine Grundrechte eventuell schon über Monate arg eingeschränkt sind, kann ich an ein Gericht gelangen. Zudem muss ich dann meine Unschuld beweisen, was faktisch unmöglich ist. Damit wird die Unschuldsvermutung abgeschafft.