So versuchen ägyptische Schlepper das riesige Containerschiff im Suezkanal zu befreien.

Das hat Folgen für den weltweiten Warenverkehr . Vor allem bei Technologie- und Automobilunternehmen könnten sich Lieferungen verzögern. Hält der Stau an, könnten bald auch alltägliche Non-Food-Produkte in den hiesigen Regalen fehlen.

So importiert etwa die Migros zahlreiche Konserven, wie Ananas aus Thailand, durch den Suezkanal. Möbel und Textilien bezieht die Detailhändlerin aus Vietnam und Indien. Noch rechnet die Migros aber nicht mit Nachschubproblemen, wie ein Sprecher zu 20 Minuten sagt.

Es habe noch genügend Ware in der Schweiz an Lager. «Bei einer längeren Blockade werden die Schiffe – wie in alten Zeiten – über Südafrika, ums Kap der guten Hoffnung, umgeleitet», sagt der Migros-Sprecher. Gewisse Reedereien hätten bereits damit begonnen. Der Transportweg verlängert sich dadurch aber bis zu 15 Tage.