Die Liste ist also lang. Und sie wird wohl noch länger. Schliesslich scheint es derzeit nicht so, als ob die Schalker Krise bald beendet ist. Zu uninspiriert sind die Auftritte der Mannschaft, zu planlos. Auch der Abstand zum rettenden Ufer wird immer grösser. Schalke liegt derzeit auf dem letzten Tabellenplatz, 9 Punkte von Platz 15 entfernt. Was muss also geschehen, dass die Situation besser wird? Tatsache ist: Weitere Unruhen sind sicherlich nicht förderlich. Doch genau die gibt es nun.