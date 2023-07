Unruhen und Proteste: Drohen der Schweiz nach Lausanne-Krawallen Zustände wie in Frankreich?

Die Proteste in Frankreich erreichten am Wochenende die Schweiz. Ein Gewaltexperte ordnet ein.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu Krawallen in Lausanne. Sie stehen im Zusammenhang mit jenen in Frankreich. Twitter

Darum gehts In Frankreich dauern die Unruhen nach dem Tod des 17-jährigen Nahel weiter an.

Auch in Lausanne kam es am Wochenende zu Ausschreitungen, die im Zusammenhang mit den Frankreich-Krawallen stehen.

Die Polizei nahm sieben Personen fest, darunter sechs Minderjährige.

Dirk Baier ist Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Herr Baier, wie ernst muss man solche Vorfälle wie in Lausanne nehmen?

Wenn junge Menschen der Meinung sind, dass sie kollektiv Gewalt gegen Sachen, Unbeteiligte oder Polizistinnen und Polizisten einsetzen dürfen, ist das immer ein Grund, genauer hinzuschauen. Man sollte solche Vorfälle daher nicht einfach abtun.

Was dürfte die Motivation der Randalierer gewesen sein?

Die Motive liegen im Bereich der Erlebnisgewalt. Es ist gerade für Jugendliche typisch, dass sie das Risiko suchen. Solche Ereignisse wie in Frankreich werden dann gern von einigen als Vorbild genommen, um auch hier in der Schweiz den Aufstand zu proben. Aufgrund des Sommers halten sich zudem junge Menschen vermehrt im öffentlichen Raum auf – von daher ist eine gewisse Gefahr da, dass sich diese zu unbedachten Verhaltensweisen aufschaukeln. Dennoch handelt es sich nur um wenige Trittbrettfahrer.

Müssen wir mit weiteren Ausschreitungen rechnen?

Es kann durchaus sein, dass in der ein oder anderen Grossstadt in den kommenden Tagen noch kleinere Vorkommnisse zu beobachten sein werden, jedoch eher weniger in deutschsprachigen Grossstädten, weil dort der Bezug zu Frankreich weniger gegeben ist. Die Polizei wird die Situation aber sicher gut im Blick haben. Eine solche Gewalteskalation wie in Frankreich ist in der Schweiz aus meiner Sicht ausgeschlossen.

Wie schätzen Sie grundsätzlich die Gewaltproblematik in der Schweiz ein?

Vor allem Grossstädte haben ein grösseres Ausmass an Jugendgewalt. Es liegt daran, dass Grossstädte viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten, Menschen sich vermehrt im öffentlichen Raum aufhalten oder aus der Umgebung anreisen. Da, wo viele Menschen unterwegs sind, kommt es häufiger zu Auseinandersetzungen.

Ghettoisierung und soziale Ungleichheit: Drohen uns Zustände wie in Frankreich?

Dieses Risiko besteht auch in der Schweiz, wobei wir noch weit entfernt von den Verhältnissen in Frankreich sind. Die Gemeinden sind gefordert, die Veränderungen in der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung, der Entstehung von segregierten Stadtteilen gut zu beobachten und möglichst frühzeitig gegenzusteuern. Dabei ist es weniger die bauliche Situation als die sozial-kulturelle Situation, die mit Gewalt in Verbindung steht. Zwar wird immer wieder gesagt, dass das Anlegen von grossen Wohnkomplexen in der Agglomeration ein Problem ist. Wenn in diesen Komplexen aber eine gewisse soziale Ausgewogenheit herrscht, also Personen unterschiedlicher sozialer Schichten dort leben oder Personen mit einheimischer wie migrantischer Herkunft, und wenn auch ein gewisser Zusammenhalt besteht, dann gibt es keine erhöhte Gewaltbelastung.

Polizeigewalt und Rassismus: Wie sieht die Situation diesbezüglich in der Schweiz aus?

Die Polizei in der Schweiz folgt klar einem bürgerorientierten Ansatz, dem sogenannten Community Policing. Dadurch wird verhindert, dass sich Fronten zwischen der Bevölkerung und der Polizei bilden. Das prinzipiell gute Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung zeigt sich unter anderem darin, dass gemäss Befragungen über 90 Prozent der Bevölkerung der Polizei vertraut. Das heisst nicht, dass übermässige Gewaltanwendung und Rassismus in der Schweizer Polizei kein Thema wären. Fälle hiervon werden immer wieder berichtet – erst kürzlich wurde ein solcher Fall in Lausanne verhandelt. Dennoch sind dies eher seltene Fälle, von einem flächendeckenden Problem sollte daher nicht gesprochen werden.

