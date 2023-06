Züri Fäscht: So wollen die Organisatoren dieses Jahr ein Abfallchaos verhindern

Wie will das Züri Fäscht das Abfallproblem lösen?

Die Rekrutierung der «Recycling-Heroes» verlief bisher sehr schleppend. Was lief falsch?

Wie wird der Abfall konkret entsorgt?

Entsorgung und Recycling (ERZ) betreibt während des ganzen Festes – also ab zehn Uhr bis etwa ein Uhr in der Früh – die Rückgabepunkte, wo die Festteilnehmer ihren Abfall zurückbringen können, sowie die Logistik- und Entsorgungspunkte. Ab etwa fünf Uhr morgens startet das ERZ die Abfallentsorgung und Strassenreinigung mit den grossen Maschinen und den Putzequipen.

4. Das Züri Fäscht musste dieses Jahr die Flugshow canceln, das Feuerwerk wurde bewilligt. Zum letzten Mal?

Welchen anderen Auflagen zur Nachhaltigkeit hat sich das Züri Fäscht sonst noch verschrieben?

Wir setzen in unserem Nachhaltigkeitskonzept auf die Kreislaufwirtschaft – insbesondere durch das Recycling – und nicht mehr auf reine Kompensation des CO2-Ausstosses. Dies auch in Absprache mit den Fachstellen der Stadt Zürich. Mit der Organisation «Viva con Agua» rufen wir zudem dazu auf, nicht zurückgebrachte Depot-Jetons in Wasserprojekte im In- und Ausland zu spenden.