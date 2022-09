Strommangel: Drohende Blackouts – Kantonspolizeien rüsten auf

Die Kantonspolizeien bereiten sich auf mögliche Stromausfälle vor. Die Kantonspolizei Aargau würde in einer solchen Situation etwa die Patrouillendichte erhöhen.

Auch die Kantone bereiten sich mit unterschiedlichen Szenarien auf eventuelle Stromausfälle vor, so etwa die Kantonspolizei Aargau. Prioritär seien der Schutz von Leib und Leben, eine rasche Erstintervention bei Notrufen sowie der Schutz sensitiver Objekte. Bei Stromunterbrüchen werde zusätzlich die Patrouillendichte erhöht. Zudem könne eine örtliche oder zeitliche Bündelung der Einsatzkräfte angezeigt sein.

«Es graut mir, wenn ich daran denke»

Auch die Kantonspolizei Basel-Stadt bereitet sich auf eine Vielzahl verschiedener Szenarien vor. Die Einsatzzentrale könne auch bei einem plötzlichen Stromausfall betrieben werden – somit sei man in der Lage, eingehende Alarme entgegenzunehmen, sagt ein Mediensprecher. Die Kantonspolizei Bern meldet ebenfalls, dass man präventive Massnahmen sowie Vorgehensweisen für konkrete Szenarien plane, um die Sicherheit gewährleisten zu können.

Dunkle Strassen könnten Kriminalitätsrate erhöhen

«Wenn in der Nacht die Strassenlichter ausgeschaltet werden, ist das die beste Voraussetzung für Kriminelle. Ich kann damit leben, wenn allenfalls öffentliche Gebäude nachts nicht beleuchtet werden – aber bei Strassenlaternen wird es schwierig», so Tuena. Zudem würde auch die Bevölkerung ängstlicher, wenn sie nachts im Dunkeln unterwegs sein müsste. Deshalb sei es wichtig, dass die sichtbare Polizeipräsenz erhöht werde, wenn die Strassenlaternen aus seien – oder bei Stromausfällen in Einkaufsläden.