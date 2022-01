Strommangellage – Wegen Blackout-Angst boomen Prepper-Shops und Survival-Trainings

1 / 8 «Entspannt in den Blackout»: Unter diesem Titel gibt der Klima-Kanal des WDR auf Instagram jetzt Tipps, um sich auf eine drohende Strommangellage vorzubereiten. Getty Images/iStockphoto Empfohlen wird die Anschaffung von Kerzen, Kurbel-Radios und Powerbanks, das Bunkern von Vorräten und das Horten von Bargeld, da ohne Strom auch die Geldautomaten nicht funktionieren würden. Instagram/klima.neutral Grund dafür sei die Energiewende, so der Klima-Kanal. Auch in der Schweiz warnen Bund und Energieproduzenten vor Stromlücken ab 2025: Im Extremfall drohten im Winter Stromversorgungsunterbrüche von mehreren Tagen. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Ab 2025 droht in der Schweiz im Winter eine Strommangellage.

Das fehlende Stromabkommen mit der EU sei ein Problem, warnen Bund und Stromproduzenten.

Die Prognosen führen dazu, dass sich immer mehr Menschen auf ein Blackout-Szenario vorbereiten.

Survival-Experte Gion Saluz bereitet momentan zahlreiche Personen darauf vor.

«Entspannt in den Blackout»: Unter diesem Titel gibt der Klima-Kanal des WDR auf Instagram jetzt Tipps, um sich auf eine drohende Strommangellage vorzubereiten (siehe Bildstrecke). Auch in der Schweiz warnen Bund und Energieproduzenten vor Stromlücken ab 2025: Weil der Energieverbrauch stetig steigt, Solaranlagen nicht immer gleich viel Strom produzieren und die Nachbarländer ungern Strom exportieren, drohen im Extremfall Stromausfälle von mehreren Tagen.

Das drohende Blackout-Szenario, gepaart mit der allgemeinen Unsicherheit der durch die Pandemie entstandenen Versorgungsengpässe, sorgt für einen Run auf Prepper-Shops, bestätigt Reto Schätti, Geschäftsführer von sichersatt.ch. Momentan sei die Nachfrage sehr gross: «Die Menschen wollen vermehrt einen kleinen Vorrat an essentiellen Gütern als ‹Versicherung› zuhause haben.» So verkaufe der Shop primär lang haltbare Lebensmittel, habe aber auch ein Sortiment an Wasserfiltern und Notkochern.

Was sind Prepper? Prepper sind Menschen, die sich gezielt auf Naturkatastrophen, Pandemien oder Kriege vorbereiten, etwa durch das Horten von Waffen oder das Anlegen eines Notvorrats. Was in den Notvorrat gehört, lesen Sie auf der Website des Bundesamts für Wirtschaftliche Landesversorgung oder bei 20 Minuten .

Neues Bewusstsein für Probleme

Das Bewusstsein der Menschen habe sich aus aktuellen Gründen etwas verschoben, so Schätti. «Man kann sich wieder vorstellen, dass es in Zukunft hier und dort ‹Probleme› geben könnte, die man in den Jahren zuvor nicht auf dem Radar hatte.» Dieser Trend werde sich fortsetzen. «Eine Voraussage ist jedoch schwierig, weil die Nachfrage sehr stark mit aktuellen Ereignissen korreliert.»

Dass Krisen seit einem drohenden Blackout vermehrt ins Bewusstsein der Schweizerinnen und Schweizer gerückt sind, bestätigt Survival-Experte Gion Saluz. Er gibt seit zehn Jahren Kurse, wie man in der Schweiz in einer Krise überlebt. «Das Interesse hat mit den Medienberichten über einen drohenden Blackout noch einmal stark zugenommen», sagt er. Neben klassischen Preppern gehörten zu seiner Kundschaft immer öfter auch Hausfrauen, Handwerker oder Polizisten.

«Leute wollen ihre Häuser auf einen Stromausfall vorbereiten»

Vermehrt interessierten sich Menschen dafür, ihr Haus auf einen Stromausfall vorzubereiten. «Kürzlich buchte eine Familie aus Bern einen Privatkurs. Gemeinsam haben wir ihr Haus so vorbereitet, dass sie im Falle eines längeren Stromausfalls Vorräte und die nötigen Gerätschaften hätten, etwa Heizmöglichkeiten.»

Aber auch das richtige Verhalten in einer Krisensituation trainiere Saluz. «Bei einem Stromausfall geht die grösste Gefahr von den Folgen aus: Weil viele sich nicht vorbereitet haben, wird es bei einem Zusammenbruch der Versorgung unweigerlich zu Plünderungen kommen. Die Vorräte sollten deshalb nicht von aussen her sichtbar sein. Ein Weg kann dann aber auch sein, in der Wildnis zu überleben, bis das Problem behoben werden konnte.»

«Krisen beeinflussen das Kaufverhalten» Auch die Coronakrise hat das Verhalten der Menschen beeinflusst, etwa beim Einkaufen. «Die Auswirkungen haben sicherlich zu nachhaltigen Veränderungen geführt im Einkaufsverhalten. So konnten wir feststellen, dass Kundinnen und Kunden grundsätzlich weniger oft einkaufen kommen, dafür mehr einkaufen pro Besuch. Ausserdem konnten wir feststellen, dass sich die Frequenzen stärker über die Wochentage verteilen», heisst es bei Lidl Schweiz. Dass Krisen das Kaufverhalten von Menschen beeinflussen, bestätigt Wirtschafts- und Konsumpsychologe Christian Fichter: «Sehr unmittelbar haben wir dies anhand der Hamsterkäufe zu Beginn der Corona-Krise gesehen, etwa bei Grundnahrungsmitteln oder Toilettenpapier.» Die drohende Mangellage könnte sich laut Fichter nachhaltig auf das Konsumverhalten auswirken, allerdings nur geringfügig: «Vieles hat ja auch während der Krise sehr gut funktioniert, die Grundversorgung war immer sichergestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Konsumentinnen und Konsumenten sich aufgrund der drohenden Isolation oder Quarantäne angewöhnt haben, für zehn statt nur für ein paar wenige Tage einzukaufen. Das könnte der eine oder andere beibehalten.»